Giappone: Il governatore di Hyogo si ricandida dopo lo scandalo dei documenti

27 Settembre 2024_ Il governatore della prefettura di Hyogo, che ha perso il suo incarico a causa di uno scandalo legato alla pubblicazione di documenti, ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi. Il politico ha dichiarato di voler impegnarsi al massimo per riconquistare la fiducia dei cittadini della sua prefettura. Nonostante la controversia, il governatore ha espresso ottimismo riguardo alla sua campagna elettorale. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La prefettura di Hyogo, situata nella regione del Kansai, è nota per la sua capitale Kobe, famosa per il suo porto e la cucina a base di carne di manzo di alta qualità.