Giappone: Il governo approva le linee guida per il bilancio 2025 con focus su crescita e inflazione

29 Luglio 2024_ Il governo giapponese ha approvato le linee guida per la richiesta di bilancio 2025, stabilendo un'importante cornice per le...

29 Luglio 2024_ Il governo giapponese ha approvato le linee guida per la richiesta di bilancio 2025, stabilendo un'importante cornice per le richieste delle varie agenzie al Ministero delle Finanze. Tra le misure chiave, è previsto un fondo speciale di 4,2 trilioni di yen per promuovere politiche di crescita e affrontare l'inflazione. Inoltre, il governo intende incentivare gli aumenti salariali e affrontare l'aumento dei prezzi attraverso richieste di bilancio flessibili. Si prevede che il totale delle richieste superi i 100 trilioni di yen per l'undicesimo anno consecutivo. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Il bilancio 2025 si preannuncia complesso, con un aumento previsto dei costi per il pagamento degli interessi sui titoli di stato, a causa del ritorno a un contesto di tassi d'interesse positivi.