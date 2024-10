Giappone: Il governo giapponese accelera la Green Transformation per una società sostenibile

23 Ottobre 2024_ Il governo giapponese sta esaminando misure concrete per accelerare la Green Transformation (GX), un'iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale. Questo piano mira a realizzare una società più sostenibile, affrontando le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla conservazione delle risorse. Le strategie in fase di sviluppo includono investimenti in energie rinnovabili e tecnologie ecologiche. L'iniziativa è parte di un impegno più ampio del Giappone verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio, come riportato da 毎日新聞. Il governo giapponese, noto per il suo approccio innovativo, sta cercando di posizionarsi come leader nella transizione ecologica a livello globale.