Giappone: Il governo giapponese affronta il problema dei 'politici con fondi neri' in vista delle elezioni

09 Ottobre 2024_ Il governo giapponese, guidato dal primo ministro Ishiba, sta affrontando il problema dei cosiddetti 'politici con fondi neri' mentre si prepara per le prossime elezioni. Sono stati esclusi dalla lista dei candidati 12 membri del partito, tra cui ex membri del gruppo di Abe, a causa di irregolarità finanziarie. Nonostante ciò, il governo ha deciso di confermare la candidatura di altri 33 politici, promettendo di promuovere attivamente la partecipazione di donne e giovani. La questione dei fondi neri è diventata un tema centrale nel dibattito politico, come riportato da 毎日新聞. Le elezioni si svolgeranno in un contesto di crescente pressione pubblica per una maggiore trasparenza e responsabilità nella politica giapponese.