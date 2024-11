Giappone: Il governo giapponese annuncia la fine dei fondi per le attività politiche non trasparenti

11 Novembre 2024_ Il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha confermato l'intenzione di abolire i fondi per le attività politiche, noti come "political activity expenses", che non sono stati mai resi pubblici. Questa decisione è stata comunicata durante una riunione del partito di governo, con l'obiettivo di riformare la legge sui finanziamenti politici entro la fine dell'anno. Inoltre, il governo sta considerando di donare circa 7 miliardi di yen, corrispondenti a fondi non dichiarati, al tesoro nazionale come parte di una misura di responsabilità. Ishiba ha sottolineato l'importanza di affrontare le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla trasparenza finanziaria nella politica, come riportato da 毎日新聞. La riforma mira a ripristinare la fiducia del pubblico nei confronti delle istituzioni politiche giapponesi, in un contesto di crescente richiesta di maggiore etica e responsabilità.