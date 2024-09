Giappone: Il governo giapponese annuncia ricorso contro la sentenza sui sopravvissuti di Nagasaki

21 Settembre 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato l'intenzione di appellarsi contro una sentenza del tribunale di Nagasaki che riconosce solo 15 dei 44 sopravvissuti all'attacco atomico come vittime ufficiali. Nonostante il ricorso, il governo prevede di ampliare il supporto medico per tutti i sopravvissuti, equiparandoli ai riconosciuti come 'hibakusha'. Il Ministero della Salute ha sottolineato la necessità di un'assistenza adeguata, dato che l'età media dei sopravvissuti supera gli 85 anni. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. Il governo giapponese continua a lavorare con le autorità locali di Nagasaki per definire i dettagli del nuovo piano di assistenza.