Giappone: Il governo giapponese conclude l'allerta per il terremoto della fossa di Nankai

15 Agosto 2024_ Il governo giapponese ha annunciato la conclusione dell'allerta temporanea riguardante il terremoto della fossa di Nankai, una zona sismica ad alto rischio situata al largo della costa meridionale del Giappone. Questa decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione della situazione sismica, che ha mostrato un calo delle attività sismiche nella regione. Le autorità hanno rassicurato la popolazione, sottolineando che non ci sono attualmente segnali di un imminente grande terremoto. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando l'importanza della preparazione e della vigilanza continua in un paese soggetto a frequenti eventi sismici. Il Giappone, noto per la sua avanzata tecnologia di monitoraggio sismico, continua a lavorare per garantire la sicurezza dei suoi cittadini.