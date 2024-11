Giappone: Il governo giapponese discute la riforma del sistema fiscale con focus sulla soglia di 1 milione di yen

01 Novembre 2024_ Il Partito Liberal Democratico giapponese ha annunciato l'intenzione di istituire comitati di discussione per affrontare questioni politiche, con particolare attenzione alla soglia di 1 milione di yen. Questa soglia rappresenta un limite di reddito che ha implicazioni significative per la tassazione e il welfare. I membri del partito intendono esplorare come modifiche a questa soglia possano influenzare le politiche fiscali e sociali del Giappone. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La riforma fiscale è un tema cruciale per il governo, poiché mira a garantire un sistema più equo e sostenibile per i cittadini giapponesi.