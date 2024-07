Giappone: Il governo giapponese pianifica misure per affrontare l'aumento dei prezzi

30 Luglio 2024_ Il governo giapponese sta considerando misure specifiche per affrontare l'aumento dei prezzi previsto nel prossimo bilancio. Queste iniziative mirano a proteggere il tenore di vita dei cittadini giapponesi, garantendo un supporto concreto in un periodo di inflazione crescente. Le autorità intendono implementare strategie che possano alleviare il peso economico sulle famiglie e sui consumatori. La proposta di bilancio sarà presentata a breve, con l'obiettivo di garantire stabilità economica. La notizia è riportata da 毎日新聞. Il Giappone, noto per la sua economia avanzata, sta affrontando sfide legate all'aumento dei costi della vita, un tema di crescente preoccupazione per i cittadini.