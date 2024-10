Giappone: Il governo giapponese promuove la fiducia nel settore pubblico

11 Ottobre 2024_ Il governo giapponese ha annunciato nuove misure per ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, dopo una serie di scandali che hanno scosso il paese. Le iniziative includono una maggiore trasparenza nelle operazioni governative e l'implementazione di controlli più rigorosi per prevenire la corruzione. Il governo si impegna a coinvolgere attivamente i cittadini nel processo decisionale, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo. Queste azioni mirano a rafforzare la credibilità delle istituzioni e a migliorare la percezione pubblica del governo. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le misure sono parte di un ampio sforzo per rinnovare la fiducia dei giapponesi nel loro governo, in un contesto di crescente scetticismo verso le autorità.