Giappone: Il governo giapponese rivede la soglia di reddito per le agevolazioni fiscali

09 Novembre 2024_ Il governo giapponese ha avviato consultazioni tra il Partito Liberal Democratico e il Partito Komeito per rivedere la soglia di reddito di 1.030.000 yen, che determina l'accesso alle agevolazioni fiscali. Questa iniziativa mira a migliorare il supporto per le famiglie a basso reddito e a garantire una maggiore equità nel sistema fiscale. Le discussioni si concentreranno su come modificare le attuali politiche per rispondere meglio alle esigenze della popolazione. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le modifiche proposte potrebbero avere un impatto significativo sulle politiche sociali e fiscali del Giappone, un paese noto per il suo sistema di welfare e le sfide economiche legate alla demografia.