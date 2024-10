Giappone: Il governo giapponese si prepara a una storica sessione di domande e risposte

08 Ottobre 2024_ Il governo giapponese si appresta a una sessione di domande e risposte che segnerà il primo confronto diretto tra i rappresentanti del governo e l'opposizione. Questo evento è previsto per domani e potrebbe portare a un'importante discussione sulle politiche attuali e future del paese. La sessione si svolgerà in un contesto di crescente tensione politica, con l'opposizione che chiede maggiore trasparenza e responsabilità. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo incontro rappresenta un'opportunità cruciale per il governo di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e di chiarire la propria posizione su questioni chiave.