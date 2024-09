Giappone: Il governo promuove la settimana lavorativa di quattro giorni per affrontare la carenza di manodopera

01 Settembre 2024_ Il Giappone sta cercando di affrontare una preoccupante carenza di manodopera incoraggiando l'adozione della settimana lavorativa di quattro giorni. Nonostante il supporto governativo dal 2021, solo l'8% delle aziende giapponesi ha implementato questa misura, mentre il governo ha avviato una campagna di riforma per promuovere orari di lavoro più flessibili. La campagna mira a migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e privata, ma finora ha visto solo tre aziende richiedere assistenza per attuare cambiamenti. La fonte di queste informazioni è japantoday.com. La cultura del lavoro in Giappone, nota per il suo impegno e la sua rigidità, sta affrontando sfide significative, specialmente con il calo della popolazione attiva previsto nei prossimi decenni.