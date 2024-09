Giappone: Il leader del Partito Liberal Democratico annuncia le date delle prossime elezioni

30 Settembre 2024_ Shigeru Ishiba, presidente del Partito Liberal Democratico giapponese, ha comunicato che le prossime elezioni della Camera dei Rappresentanti si terranno dal 15 al 27 ottobre 2024. Ishiba, che assumerà la carica di Primo Ministro il 1° ottobre, prevede di sciogliere la Camera il 9 ottobre per garantire un'elezione tempestiva. Questa strategia mira a sfruttare l'alto tasso di approvazione del nuovo governo e a garantire tempo sufficiente per la preparazione del bilancio per l'anno fiscale 2025. La nuova dirigenza del partito sarà ufficialmente attivata il 30 settembre, accelerando i preparativi per le elezioni. La notizia è riportata da 毎日新聞, evidenziando l'importanza di queste elezioni per il futuro politico del Giappone.