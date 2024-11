Giappone: Il legame tra Kagoshima e Napoli si rafforza con una nuova maglia del Napoli

07 Novembre 2024_ La città di Kagoshima, in Giappone, celebra il suo legame con Napoli, in Italia, grazie alla presentazione di una nuova maglia del...

07 Novembre 2024_ La città di Kagoshima, in Giappone, celebra il suo legame con Napoli, in Italia, grazie alla presentazione di una nuova maglia del celebre club di calcio partenopeo. La maglia, che è stata fotografata in luoghi iconici di Kagoshima come il giardino Sengan-en e il Santuario Terukuni, presenta un design ispirato ai samurai giapponesi. Questo scambio culturale ha suscitato grande entusiasmo tra i cittadini di Kagoshima, che si sentono orgogliosi di vedere la loro città rappresentata in Italia. La notizia è stata riportata da ntv.co.jp, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le due città, che celebreranno il 65° anniversario del loro status di città gemelle l'anno prossimo. La maglia del Napoli simboleggia non solo il calcio, ma anche un ponte culturale tra Giappone e Italia.