Giappone: Il limoncello di Capri conquista Tokyo

18 Luglio 2024_ La società giapponese Luce Co., Ltd., con sede a Tokyo, ha iniziato l'importazione e la vendita del tradizionale liquore italiano limoncello, originario dell'isola di Capri. Quest'anno, il limoncello è diventato protagonista di una nuova tendenza a Capri, dove viene servito con ghiaccio tritato e miscelato con vino spumante o vino bianco frizzante. La popolarità del limoncello ha portato a una serie di eventi promozionali in vari grandi magazzini giapponesi, tra cui Isetan Shinjuku e Tobu Ikebukuro. Secondo zaikei.co.jp, il limoncello è apprezzato per il suo sapore raffinato, ottenuto grazie a una lavorazione artigianale che esclude l'uso di coloranti e additivi. La diffusione del limoncello in Giappone sottolinea l'interesse crescente per i prodotti italiani di alta qualità.