Giappone: Il maestro della cucina italiana Suzuki celebra 14 anni di stelle Michelin con eventi speciali

12 Ottobre 2024_ Il celebre chef giapponese Yahei Suzuki, noto per il suo ristorante "Piattò Suzuki" ad Azabu-Juban, festeggia 14 anni consecutivi di stelle Michelin con una serie di eventi culinari il 16 ottobre 2024. Durante la giornata, si terranno corsi di cucina dove i partecipanti potranno apprendere a preparare piatti tipici italiani, come le cozze al vino bianco e la pasta con pollo e funghi, accompagnati da champagne di alta qualità. Inoltre, la serata culminerà in un evento di "Aperitivo Night", dove gli ospiti potranno gustare piatti italiani in un'atmosfera informale, celebrando la tradizione italiana dell'aperitivo. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'influenza della cucina italiana in Giappone e l'apprezzamento per la cultura gastronomica italiana. Questi eventi rappresentano un'opportunità unica per gli amanti della cucina di immergersi nella tradizione culinaria italiana, direttamente da uno dei suoi più talentuosi interpreti in Giappone.