Giappone: Il marchio italiano SEASE lancia pop-up store in Giappone per la stagione autunno/inverno 2024

25 Settembre 2024_ Il brand italiano di abbigliamento SEASE si prepara a debuttare ufficialmente in Giappone per la stagione autunno/inverno 2024, con una serie di pop-up store che apriranno in sei località a partire dal 10 ottobre. Fondato nel 2018 da Franco e Giacomo Loro Piana, SEASE è noto per l'uso di materiali sostenibili e di alta qualità, combinando lusso e funzionalità in capi di abbigliamento sportivo. I pop-up offriranno una selezione di articoli iconici, tra cui la BALMA JACKET, realizzata in pregiato cashmere, e il NORDEND DOWN JACKET, progettato per resistere alle intemperie. La notizia è stata riportata da fashionsnap.com, evidenziando l'interesse crescente per il design italiano in Giappone. I pop-up store si svolgeranno in prestigiose location come Wako e Isetan, offrendo ai clienti giapponesi l'opportunità di scoprire l'eleganza e la qualità dell'abbigliamento italiano.