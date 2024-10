Giappone: Il marchio italiano Tod's sceglie il campione di volley Yuki Ishikawa come testimonial

16 Ottobre 2024_ Il prestigioso marchio di moda italiano Tod's ha annunciato il suo nuovo testimonial per la campagna pubblicitaria: il giocatore di pallavolo giapponese Yuki Ishikawa. La scelta di Ishikawa, noto per le sue straordinarie performance con la nazionale giapponese, sottolinea l'impegno di Tod's nel connettersi con il mercato giapponese attraverso figure di spicco dello sport. La campagna mira a fondere l'eleganza italiana con la passione giapponese per lo sport, creando un legame unico tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da volleyballking.jp. Tod's, famoso per le sue calzature e accessori di lusso, continua a espandere la sua presenza in Giappone, un mercato chiave per il brand.