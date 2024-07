Giappone: Il Ministero della Difesa potenzia le funzioni del comando delle forze statunitensi in Giappone

29 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa giapponese ha annunciato un piano per rafforzare le funzioni del comando delle forze statunitensi presenti nel Paese. Questa iniziativa mira a migliorare la cooperazione tra Giappone e Stati Uniti, in un contesto di crescente tensione regionale. Il potenziamento delle capacità operative delle forze statunitensi è visto come un passo cruciale per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo sviluppo sottolinea l'importanza della partnership di difesa tra Giappone e Stati Uniti, in un periodo in cui le minacce alla sicurezza nella regione dell'Asia-Pacifico sono in aumento.