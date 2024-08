Giappone: Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto in visita ufficiale a Tokyo

26 Agosto 2024_ Il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, Guido Crosetto, ha recentemente visitato Tokyo per incontri ufficiali con i...

26 Agosto 2024_ Il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, Guido Crosetto, ha recentemente visitato Tokyo per incontri ufficiali con i vertici del governo giapponese. Durante la sua visita, Crosetto ha discusso di cooperazione militare e sicurezza regionale, sottolineando l'importanza di rafforzare i legami tra Italia e Giappone. Il Ministro ha anche partecipato a eventi che celebrano la cultura italiana, evidenziando l'impatto della tradizione italiana nel contesto giapponese. La visita di Crosetto rappresenta un passo significativo nel consolidamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, come riportato da mod.go.jp. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente collaborazione internazionale, con l'Italia che continua a giocare un ruolo attivo nelle dinamiche di sicurezza globale.