Giappone: Il ministro della salute Takemi propone la digitalizzazione del sistema sanitario

14 Agosto 2024_ Il Giappone, leader mondiale nella sanità accessibile, affronta sfide significative a causa di una popolazione in declino e in invecchiamento. Il ministro della salute, Keizo Takemi, ha sottolineato la necessità di digitalizzare il sistema sanitario per migliorare la gestione delle malattie infettive e ridurre le disparità sanitarie in Asia. Takemi ha anche evidenziato l'importanza di rafforzare l'infrastruttura per la scoperta di farmaci, in particolare dopo le difficoltà riscontrate durante la pandemia di COVID-19. La fonte di queste informazioni è japantimes.co.jp. Il Giappone, con una popolazione di anziani in crescita, deve affrontare la sfida di garantire un'assistenza sanitaria adeguata e innovativa per il futuro.