Giappone: Il Nobel per la Pace va all'Associazione Nazionale dei Sopravvissuti alle Bombe Atomiche

11 Ottobre 2024_ L'Associazione Nazionale dei Sopravvissuti alle Bombe Atomiche del Giappone, nota come Hibakusha, ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, suscitando gioia tra i sopravvissuti. Hiroshi Morishita, 93 anni, sopravvissuto all'esplosione di Hiroshima, ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando l'importanza di continuare a testimoniare per un mondo senza armi nucleari. Il governatore della prefettura di Hiroshima ha elogiato l'impegno dei sopravvissuti e ha auspicato che il riconoscimento stimoli un rinnovato impegno globale per la dismissione delle armi nucleari. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando l'importanza della memoria storica e della pace in un contesto di conflitti globali attuali.