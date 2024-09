Giappone: Il nuovo episodio di 'Writers!' presenta i protagonisti del 'High School Quiz 2024'

08 Settembre 2024_ Il programma 'Writers!' di Nippon Television ha ospitato i conduttori del '44° High School Quiz Championship', Kamatakachi e Rino Sashihara, in un episodio ricco di emozioni. Durante la trasmissione, i partecipanti hanno condiviso aneddoti toccanti e la loro esperienza di lavoro con il gruppo musicale SixTONES, evidenziando la passione e la determinazione degli studenti. I conduttori hanno descritto il quiz come un evento che unisce competizione e amicizia, con momenti di grande intensità emotiva. La notizia è stata riportata da asahi.com. Il 'High School Quiz Championship' è un popolare concorso di cultura generale per studenti delle scuole superiori in Giappone, che attira l'attenzione di un vasto pubblico e celebra il talento giovanile.