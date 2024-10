Giappone: Il nuovo governo di Ishiba evidenzia il divario di genere nel cabinet

12 Ottobre 2024_ Il nuovo governo guidato dal Primo Ministro Shigeru Ishiba, insediatosi il 1° ottobre, ha suscitato preoccupazioni per la sua...

12 Ottobre 2024_ Il nuovo governo guidato dal Primo Ministro Shigeru Ishiba, insediatosi il 1° ottobre, ha suscitato preoccupazioni per la sua composizione prevalentemente maschile, con solo due donne su venti ministri. Anche considerando i 74 membri tra vice ministri e funzionari, le donne rappresentano solo il 5% del totale. Questo squilibrio di genere ha riacceso il dibattito sulla disparità di opportunità per le donne in Giappone, un tema di crescente rilevanza sociale. La fonte di questa notizia è tokyo-np.co.jp. La situazione riflette una cultura che spesso limita le donne a ruoli secondari, evidenziando la necessità di un cambiamento significativo nella rappresentanza di genere nel governo giapponese.