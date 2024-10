Giappone: Il nuovo governo di Ishiba promette fiducia e impegno verso i cittadini

02 Ottobre 2024_ Il nuovo governo guidato da Ishiba ha ufficialmente preso possesso, sottolineando l'importanza di guadagnare la fiducia e il sostegno del popolo giapponese. Durante la cerimonia di insediamento, il premier ha espresso la sua determinazione a lavorare per il bene della nazione e a rispondere alle aspettative dei cittadini. Ishiba ha anche evidenziato la necessità di un dialogo aperto e costruttivo con la popolazione per affrontare le sfide attuali. La nuova amministrazione si impegna a promuovere politiche che favoriscano la coesione sociale e il benessere economico. La notizia è riportata da 毎日新聞. Il governo di Ishiba si trova ad affrontare questioni cruciali come la ripresa economica post-pandemia e le sfide demografiche del Giappone.