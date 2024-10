Giappone: Il nuovo PM Ishiba sottolinea l'importanza della cooperazione tra i leader del G7

03 Ottobre 2024_ Il nuovo Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha confermato mercoledì la necessità di una stretta cooperazione tra i leader del G7, evidenziando l'interconnessione delle questioni di sicurezza in Medio Oriente, Europa e nella regione dell'Indo-Pacifico. Durante una chiamata con i suoi omologhi, Ishiba ha esortato a esercitare la massima moderazione per evitare l'escalation dei conflitti. Questo incontro segna la prima partecipazione di Ishiba come leader del Giappone, dopo la sua recente elezione. La notizia è stata riportata da english.kyodonews.net. Ishiba ha anche sottolineato l'importanza della diplomazia giapponese, in particolare in relazione all'alleanza con gli Stati Uniti.