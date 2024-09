Giappone: Il nuovo premier Ishiba sotto pressione per affrontare il costo della vita

28 Settembre 2024_ Shigeru Ishiba, il nuovo primo ministro giapponese, è stato sollecitato dai cittadini a implementare misure per migliorare le condizioni di vita in un contesto di costi elevati. Residenti di diverse regioni, come Takamatsu e Sendai, hanno espresso preoccupazioni per l'aumento dei prezzi, in particolare per il carburante e le bollette energetiche. Inoltre, ci sono richieste di maggiore trasparenza nella gestione dei fondi politici, in seguito a uno scandalo che ha minato la fiducia nel Partito Liberal Democratico (LDP). La fonte di queste informazioni è japantoday.com. Ishiba, ex ministro della Difesa, dovrà affrontare anche questioni legate alla controversa relocation di una base militare statunitense a Okinawa.