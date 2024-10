Giappone: Il nuovo primo ministro Ishiba annuncia lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti

04 Ottobre 2024_ Il nuovo primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba, ha dichiarato che il 9 ottobre procederà allo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, nonostante le sue precedenti affermazioni di voler evitare una tale mossa. Questa decisione ha suscitato richieste di dibattito da parte dell'opposizione, che accusa Ishiba di voler evitare confronti politici. Le sue azioni sembrano essere motivate dalla volontà di capitalizzare un alto indice di approvazione prima delle elezioni. La notizia è riportata da tokyo-np.co.jp. Ishiba, noto per le sue posizioni politiche controverse, ha in passato paragonato le manifestazioni a atti di terrorismo e ha affrontato critiche per la sua gestione delle questioni relative a Okinawa.