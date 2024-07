Giappone: Il paese attrae giganti della tecnologia grazie a regole favorevoli per l'IA

25 Luglio 2024_ Il Giappone sta attirando l'attenzione di importanti gruppi tecnologici globali, grazie a normative che consentono un ampio utilizzo di materiali protetti da copyright per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Negli ultimi due anni, leader del settore come Mark Zuckerberg di Meta e Sam Altman di OpenAI hanno visitato Tokyo, attratti dal potenziale dell'IA in un'economia che affronta l'invecchiamento demografico e la carenza di manodopera. Tuttavia, critici avvertono che questa apertura potrebbe portare a un uso eccessivo di contenuti protetti senza compenso. La notizia è riportata da asia.nikkei.com. Il Giappone, con la sua economia avanzata, sta cercando di posizionarsi come un hub per l'innovazione tecnologica, mentre altri paesi stanno introducendo regolamenti più severi per le aziende tecnologiche.