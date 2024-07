Giappone: Il panettone italiano arriva a Tokyo per il Natale 2024

24 Luglio 2024_ La Bicerin Famigliare Co., con sede a Tokyo, ha annunciato la vendita su ordinazione del tradizionale panettone italiano, importato direttamente da Torino. Le prenotazioni sono aperte dal 23 luglio al 30 settembre 2024, con spedizioni programmate tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Questo dolce natalizio, amato in Italia, è realizzato con ingredienti di alta qualità e offre una varietà di gusti, rendendolo un'opzione perfetta per le festività. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'interesse giapponese per le tradizioni culinarie italiane. Il panettone, simbolo del Natale in Italia, rappresenta un'opportunità per i giapponesi di scoprire e apprezzare la cultura gastronomica italiana.