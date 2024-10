Giappone: Il Partito Liberal Democratico presenta il suo programma elettorale per le elezioni della Camera dei Rappresentanti

10 Ottobre 2024_ Il Partito Liberal Democratico (LDP) ha annunciato il suo programma elettorale in vista delle elezioni della Camera dei Rappresentanti, che si terranno il 27 ottobre 2024. Il partito si impegna a ripristinare la fiducia persa a causa di uno scandalo legato a finanziamenti illeciti, dichiarando di voler diventare un partito che rispetta rigorosamente le regole. Tuttavia, il LDP ha mantenuto una posizione ambigua riguardo alla proposta di abolire i fondi per le attività politiche, menzionando solo una possibile abolizione futura. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulla verità riguardo agli eventi controversi che hanno colpito il partito. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le elezioni della Camera dei Rappresentanti sono un'importante occasione per il LDP di riconquistare la fiducia degli elettori e dimostrare il proprio impegno verso la trasparenza e l'integrità politica.