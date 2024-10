Giappone: Il Partito Liberal Democratico sostiene i membri coinvolti in scandali finanziari

05 Ottobre 2024_ Il Partito Liberal Democratico del Giappone ha deciso di confermare la candidatura di membri coinvolti in scandali di finanziamento...

05 Ottobre 2024_ Il Partito Liberal Democratico del Giappone ha deciso di confermare la candidatura di membri coinvolti in scandali di finanziamento illecito. Questa scelta mira a mantenere l'unità all'interno del partito, nonostante le controversie. La decisione è stata presa per evitare divisioni interne e garantire una strategia politica coesa. Il partito, che è uno dei principali attori politici giapponesi, sta cercando di affrontare le sfide legate alla sua reputazione. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Il Partito Liberal Democratico, fondato nel 1955, ha dominato la scena politica giapponese per gran parte della sua storia.