Giappone: Il Partito Liberaldemocratico punta a mantenere la maggioranza da solo

17 Ottobre 2024_ Il Partito Liberaldemocratico (LDP) del Giappone sta lavorando per mantenere la propria maggioranza alle prossime elezioni, puntando a un risultato che consenta di governare senza alleanze. Nel frattempo, il Partito Democratico Costituzionale (CDP) sta cercando di aumentare il numero di seggi per rafforzare la propria posizione. Entrambi i partiti stanno intensificando le loro campagne in vista delle elezioni, con strategie mirate a mobilitare gli elettori. La competizione si preannuncia serrata, con questioni economiche e sociali al centro del dibattito politico. Lo riporta 毎日新聞. Le elezioni si svolgeranno in un contesto di crescente attenzione verso le politiche interne e le sfide globali che il Giappone deve affrontare.