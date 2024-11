Giappone: Il premier Ishiba cerca di rafforzare i legami con Trump attraverso il golf

11 Novembre 2024_ Il primo ministro giapponese Ishiba sta esplorando opportunità di incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, per rafforzare le relazioni bilaterali. Ishiba, che ha condiviso esperienze di golf con Trump, potrebbe utilizzare questo sport come strumento diplomatico per avvicinarsi al nuovo leader americano. La strategia di Ishiba si basa sull'esperienza positiva del suo predecessore, Shinzo Abe, che ha costruito un forte legame con Trump attraverso incontri di golf. La notizia è riportata da ntv.co.jp, evidenziando l'importanza del golf nella diplomazia giapponese. Ishiba dovrà affrontare la sfida di stabilire una nuova relazione di fiducia con Trump, in un contesto internazionale complesso.