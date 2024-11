Giappone: Il premier Ishiba incontra il nuovo leader del Komeito per rafforzare la coalizione

09 Novembre 2024_ Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha incontrato il nuovo leader del Komeito, Tetsuo Saito, per discutere un accordo politico volto a mantenere la stabilità della coalizione di governo. Durante l'incontro, Saito ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione delle questioni di etica politica all'interno del partito liberaldemocratico, chiedendo una maggiore trasparenza. Ishiba ha riconosciuto l'importanza delle osservazioni di Saito e ha promesso di esaminare la questione con urgenza. Il premier ha in programma ulteriori incontri con i leader di altri partiti per cercare un sostegno più ampio in vista delle sfide politiche future. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La coalizione tra il partito liberaldemocratico e il Komeito è cruciale per la stabilità del governo giapponese, specialmente dopo le recenti elezioni che hanno visto una perdita di seggi per la maggioranza.