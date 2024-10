Giappone: Il premier Kishida affronta il primo dibattito parlamentare dopo la formazione del nuovo governo

07 Ottobre 2024_ Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha partecipato oggi a una sessione di domande e risposte alla Camera dei Rappresentanti, segnando l'inizio del dibattito parlamentare dopo l'insediamento del nuovo governo. Ishiba ha annunciato l'intenzione di sciogliere la Camera il 9 ottobre, con le elezioni previste per il 27 ottobre. Durante il dibattito, è stato accusato dall'opposizione di aver cambiato posizione rispetto alle sue dichiarazioni precedenti, ma ha difeso le sue scelte. La discussione ha evidenziato le divergenze tra governo e opposizione, con quest'ultima che ha messo in dubbio la coerenza delle politiche del premier. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le elezioni imminenti rappresentano un momento cruciale per il governo di Ishiba, che dovrà affrontare le sfide politiche e sociali del Giappone contemporaneo.