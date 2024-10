Giappone: Il presidente Tsai Ing-wen risponde a un discorso del primo ministro giapponese

16 Ottobre 2024_ Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha tenuto un discorso in risposta a una recente dichiarazione del primo ministro giapponese, sottolineando l'importanza della cooperazione tra Taiwan e Giappone. Tsai ha evidenziato i legami storici e culturali tra le due nazioni, esprimendo la volontà di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali. La leader taiwanese ha anche affrontato questioni di sicurezza regionale, ribadendo il supporto di Taiwan per la stabilità nell'area. Questo intervento arriva in un momento di crescente tensione geopolitica nella regione, con Taiwan che cerca di affermare la propria posizione. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Tsai Ing-wen è una figura centrale nella politica taiwanese, nota per il suo approccio pro-indipendenza e per la promozione di relazioni più forti con gli alleati regionali.