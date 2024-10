Giappone: Il Primo Ministro annuncia elezioni anticipate per la Camera dei Rappresentanti

10 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro giapponese ha annunciato la dissoluzione della Camera dei Rappresentanti e la convocazione di elezioni anticipate. Le elezioni saranno ufficialmente annunciate il 15 ottobre e si svolgeranno il 27 ottobre, segnando il periodo più breve per un'elezione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa decisione è stata presa in un contesto politico di crescente tensione e incertezze. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. Le elezioni rappresentano un momento cruciale per il Giappone, poiché potrebbero influenzare significativamente la direzione politica del paese.