Giappone: Il Primo Ministro esprime la volontà di rivedere l'accordo di status delle forze statunitensi

13 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro giapponese ha manifestato l'intenzione di rivedere l'accordo di status delle forze statunitensi in Giappone durante un incontro con i leader del suo partito. Questa dichiarazione arriva in un contesto di crescente discussione sulla presenza militare americana nel Paese e sul suo impatto sulla sicurezza nazionale. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di adattare l'accordo alle attuali esigenze geopolitiche e di sicurezza. La questione è particolarmente rilevante in vista delle tensioni regionali e delle sfide poste dalla Corea del Nord e dalla Cina. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La revisione dell'accordo potrebbe influenzare le relazioni tra Giappone e Stati Uniti, due alleati storici, e il dibattito pubblico su questo tema è atteso nei prossimi mesi.