Giappone: Il Primo Ministro Ishiba cerca di rafforzare i legami con Trump

07 Novembre 2024_ Il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha espresso il desiderio di incontrare il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, nel mese di novembre, per rafforzare le relazioni bilaterali. Ishiba ha recentemente avuto una conversazione telefonica con Trump, durante la quale hanno concordato di incontrarsi al più presto, con l'obiettivo di emulare i legami stretti tra Trump e l'ex Primo Ministro Shinzo Abe. Il Giappone, alleato strategico degli Stati Uniti in Asia, sta cercando di stabilire un incontro subito dopo il vertice del G20 in Brasile, previsto per il 18-19 novembre. La fonte di queste informazioni è japantoday.com. Ishiba, che guida un governo di coalizione con una maggioranza parlamentare ridotta, mira a elevare le relazioni con gli Stati Uniti a