Giappone: Il Primo Ministro Ishiba esclude candidati coinvolti nello scandalo delle tangenti

06 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro giapponese Ishiba ha annunciato che non supporterà candidati coinvolti nello scandalo delle tangenti per le prossime elezioni della Camera dei Rappresentanti. Tra i non candidati ci sono membri di spicco del vecchio gruppo di Abe, come Koichi Hagiuda e Hirofumi Shimomura, che sono stati colpiti da sanzioni interne. Ishiba ha sottolineato l'importanza di mantenere la fiducia del pubblico, affermando che la decisione di escludere alcuni candidati è una responsabilità necessaria. La critica è arrivata anche dal leader del Partito Democratico Costituzionale, Noda, che ha messo in dubbio la legittimità del sistema di selezione dei candidati. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando le tensioni politiche in corso in Giappone riguardo alla questione delle tangenti.