Giappone: Il Primo Ministro Kishida annuncia il ritiro dalla corsa per la leadership del partito

23 Agosto 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato in una conferenza stampa che non si candiderà alle elezioni per la leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) di settembre. Kishida ha affermato che il suo ritiro rappresenta un passo chiaro per dimostrare il cambiamento all'interno del partito, in un momento in cui il suo governo affronta una crisi di fiducia a causa di uno scandalo di finanziamento politico. La decisione di non cercare la rielezione arriva dopo quasi tre anni di mandato, segnando la fine della sua amministrazione. La notizia è stata riportata da mainichi.jp. Kishida ha sottolineato l'importanza di un rinnovamento all'interno del partito, che attualmente è il principale partito di governo in Giappone.