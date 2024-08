Giappone: Il Primo Ministro Kishida annuncia la sua non candidatura alle elezioni del partito

14 Agosto 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che non si candiderà per le elezioni del presidente del Partito Liberal...

14 Agosto 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che non si candiderà per le elezioni del presidente del Partito Liberal Democratico (LDP) di settembre, segnando di fatto un passo indietro dalla leadership. Nonostante avesse inizialmente mostrato interesse per la rielezione, la sua decisione è stata influenzata dalla perdita di fiducia da parte del pubblico a causa di recenti scandali legati al finanziamento politico. Kishida ha affermato che il suo ritiro rappresenta un primo passo per dimostrare il cambiamento all'interno del partito, assumendosi la responsabilità per gli eventi recenti. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. La situazione attuale del governo è caratterizzata da un basso tasso di approvazione, con il sostegno che si attesta attorno al 20%, un dato allarmante rispetto ai precedenti governi giapponesi.