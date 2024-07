Giappone: Il Primo Ministro Kishida si scusa per le sterilizzazioni forzate

17 Luglio 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha incontrato le vittime delle sterilizzazioni forzate imposte dalla vecchia legge eugenetica, dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema. Durante l'incontro, Kishida ha riconosciuto la grave responsabilità del governo e ha offerto scuse ufficiali a nome dell'esecutivo. Ha inoltre annunciato l'intenzione di risarcire non solo le vittime dirette ma anche i loro coniugi, e di cercare soluzioni conciliative per le cause legali in corso. La legge eugenetica, in vigore dal 1948, ha causato danni a circa 25.000 persone. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. L'incontro ha visto la partecipazione di oltre 130 persone, tra cui avvocati e sostenitori delle vittime.