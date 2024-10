Giappone: Il Primo Ministro supera le opposizioni interne per applicare le politiche del governo

07 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro giapponese ha manifestato la sua determinazione a proseguire con le politiche del governo, nonostante le resistenze all'interno del Partito Liberal Democratico (LDP). Questa decisione segna un passo significativo nella sua leadership, evidenziando la volontà di affrontare le sfide politiche e implementare le riforme necessarie. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di mantenere il corso delle politiche, anche in un contesto di opposizione interna. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le politiche in discussione riguardano temi cruciali per il Giappone, come l'economia e la sicurezza nazionale, in un periodo di crescente incertezza globale.