Giappone: Il primo Onigiri Summit celebra il riso e la cultura giapponese

08 Settembre 2024_ Si è svolto a Tokyo il primo Onigiri Summit, un evento dedicato al celebre riso giapponese e ai suoi iconici onigiri, i famosi rice ball. Durante il summit, Yumiko Ukon, proprietaria del negozio Onigiri Bongo, ha espresso il suo desiderio di reincarnarsi come un onigiri, sottolineando l'importanza dell'amore e della passione nella preparazione di questo piatto. L'Onigiri Society, che ha organizzato l'evento, ha evidenziato la necessità di far conoscere meglio gli onigiri all'estero, paragonandoli ad altre specialità giapponesi come sushi e ramen. La notizia è stata riportata da japantimes.co.jp, evidenziando l'importanza culturale e gastronomica di questo alimento in Giappone. Il summit ha incluso anche discussioni su come promuovere il riso giapponese a livello globale, con l'obiettivo di sostenere l'industria agricola del Paese.