Giappone: Il ristorante Bulgari di Tokyo celebra l'arte culinaria italiana con il suo chef Luca Fantin

27 Agosto 2024_ Il ristorante Bulgari a Tokyo, guidato dallo chef Luca Fantin, sta per celebrare il suo 15° anniversario con un evento speciale che mette in risalto la fusione tra ingredienti giapponesi e la tradizione culinaria italiana. Fantin, originario del Veneto, ha trasformato il suo approccio culinario, integrando ingredienti freschi giapponesi per esaltare la qualità e la freschezza dei piatti. La sua cucina moderna italiana ha ricevuto riconoscimenti, posizionando il ristorante tra i migliori in Asia. Come riportato da asahi.com, l'evento di anniversario presenterà un menù esclusivo che celebra ingredienti autunnali selezionati personalmente dallo chef. Questo incontro tra le culture gastronomiche di Giappone e Italia rappresenta un dialogo unico tra i due terroir.