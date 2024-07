Giappone: Il ristorante di Niko Romito a Tokyo conquista una stella Michelin

2 Luglio 2024_ Il ristorante 'Il Ristorante Niko Romito' presso il Bulgari Hotel di Tokyo ha ottenuto una stella Michelin a soli otto mesi dalla sua apertura. Il locale, guidato dallo chef italiano Niko Romito, è noto per reinterpretare le ricette tradizionali italiane con un tocco contemporaneo. Romito, già famoso per il suo ristorante tre stelle Michelin 'Reale' in Italia, ha portato la sua filosofia culinaria di purezza e essenza del gusto anche in Giappone. Il ristorante offre un menu estivo che esalta ingredienti locali come gamberi, pesche e ricci di mare, integrandoli con lo stile italiano. Lo riporta marieclairejapon.com. Il successo del ristorante sottolinea l'apprezzamento della cucina italiana in Giappone e la capacità di Romito di adattare la tradizione italiana ai gusti locali.