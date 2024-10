Giappone: Il ristorante FARO di Tokyo premiato come top Italian restaurant per il terzo anno consecutivo

29 Ottobre 2024_ Il ristorante innovativo italiano FARO, situato a Ginza, Tokyo, ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di "2 forchette" da parte di Gambero Rosso, il più importante brand multimediale nel mondo della cucina e del vino italiano. FARO è noto per la sua cucina che unisce tradizione e modernità, utilizzando ingredienti giapponesi di alta qualità e proponendo un menù vegano che promuove la sostenibilità. Il ristorante, che ha recentemente ottenuto anche una stella Michelin e un Green Star, è guidato dallo chef Hiroaki Hamamoto, che ha affinato le sue abilità in Italia prima di tornare in Giappone. La notizia è stata riportata da dime.jp, evidenziando l'importanza della cucina italiana nel panorama gastronomico giapponese. FARO continuerà a offrire esperienze culinarie uniche, con un menù speciale a base di tartufo bianco in arrivo dal 1° novembre.